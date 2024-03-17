Матч 29-го тура итальянской Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» перенесён

Матч 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» перенесён. Об этом сообщает пресс-служба команды из Бергамо.

Игра сегодня, 17 марта, должна была состояться в Бергамо. Её начало было запланировано на 20:00 по московскому времени. Отметим, что новая дата проведения встречи будет известна позже.

По данным агентства ANSA, решение о переносе матча было принято из‑за госпитализации генерального директора «фиалок» Джо Бароне. Функционер в день игры почувствовал себя плохо. Менеджера доставили в Милан в тяжелом состоянии, он госпитализирован в клинику «Сан‑Раффаэле».

Напомним, «Фиорентина» за 28 матчей чемпионата Италии по футболу набрала 43 очка. Она занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. «Аталанта» идёт шестой. В её активе 47 очков.