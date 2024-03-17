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«Манчестер Сити» планирует продление контракта с Эдерсоном

«Манчестер Сити» планирует продление контракта с Эдерсоном
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Голкипер сборной Бразилии Эдерсон Мораес в ближайшее время может продлить трудовое соглашение с «Манчестер Сити». Об этом сообщает Daily Star.

По информации источника, боссы «горожан» намерены начать переговоры с игроком и его представителями о пролонгации контракта в ближайшее время. Зарплата вратаря по новому соглашению составит около € 150 тыс. в неделю.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время бразилец выиграл с командой 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов УЕФА и клубный чемпионат мира.

В нынешнем сезоне голкипер провёл за «Манчестер Сити» 36 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 32 гола. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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