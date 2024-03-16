Опубликована сборная самых дорогих игроков АПЛ по версии Transfermarkt

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Авторитетный интернет-портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих игроков английской Премьер-Лиги. В представленную команду попали шесть футболистов «Манчестер Сити», четыре игрока лондонского «Арсенала» и Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля».

Вратарь: Эдерсон Мораес (€ 40 млн, «Манчестер Сити»).

Защитники: Йошко Гвардиол (€ 75 млн, «Манчестер Сити»), Рубен Диаш (€ 80 млн, «Манчестер Сити»), Вильям Салиба (€ 80 млн, «Арсенал»).

Полузащитники: Габриэл Мартинелли (€ 80 млн, «Арсенал»), Деклан Райс (€ 110 млн, «Арсенал»), Родриго Эрнандес (€ 110 млн, «Манчестер Сити»), Трент Александер-Арнольд (€ 70 млн, «Ливерпуль»).

Нападающие: Филип Фоден (€ 130 млн, «Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд (€ 180 млн, «Манчестер Сити»), Букайо Сака (€ 130 млн, «Арсенал»).