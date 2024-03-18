Мор — о матче России с Сербией: игра будет максимально приближена к официальной встрече

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии. Игра состоится 21 марта на стадионе «Динамо» в Москве. Несколькими днями позже, 25 марта, сборная России проведёт ещё одну товарищескую встречу, соперником команды Валерия Карпина станет сборная Парагвая.

«Сербия — сильная команда, она вышла на чемпионат Европы. Я эту игру жду с нетерпением, не сомневаюсь, что они сыграют основным составом. Игра будет максимально приближена по антуражу, ажиотажу к официальному матчу. Игра будет очень интересная.

У нас вызваны самые сильные игроки, есть серьёзная конкуренции, особенно в линии полузащиты. Легионеры здорово себя проявили в последнем туре, они покажут лучшую игру», — сказал Мор в программе «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи.