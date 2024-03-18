Ориньо: перед «Родиной» действительно стоит задача выйти в РПЛ

Бразильский защитник московской «Родины» Ориньо рассказал, что перед командой стоит задача заработать право участвовать в Российской Премьер-Лиге в следующем сезоне.

«Перед нами действительно стоит задача выйти в Премьер‑Лигу. Мы много работаем ради этого. Мы хотим быть в РПЛ в следующем году. Думаю, мы на правильном пути сейчас», — приводит слова Ориньо «Матч ТВ».

После 22 туров Первой лиги «Родина» набрала 34 очка и занимает шестое место. Лидируют в чемпионате подмосковные «Химки» с 42 очками.

Напомним, Ориньо стал футболистом «Родины» в зимнее трансферное окно сезона-2023/2024. Ранее он выступал за минское «Динамо» и ряд бразильских клубов — «Жувентус», «Сантос», «Понте‑Прета», «Флуминенсе» и «Оэсте».