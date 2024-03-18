В. Гусев: в игре с Сербией жду от сборной России открытый футбол — иначе зачем собираться?

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии. Встреча пройдёт 21 марта в Москве, начало – в 20:00 мск.

«Это товарищеский матч, пусть даже для нашей сборной он имеет особое значение в связи с необычной ситуацией. Поэтому здесь на первый план выходят желание и настрой. Сербия, бесспорно, самый серьёзный оппонент за весь этот период. Особенно если там в составе будут все звёзды, разбросанные по разным топовым клубам.

В этом смысле с нашей стороны очень надеюсь на вызванных легионеров, не потерявших чувства соперничества на европейском уровне. Несмотря на силу сербов и значимость игры для сборной России, жду открытый футбол — иначе зачем было собираться? Тем более на своём поле, перед своими болельщиками», — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.