Канчельскис: у сборной Сербии есть другие футболисты, помимо Влаховича

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о предстоящем матче российской национальной команды с Сербией.

«Травмы – это всегда плохо. Конечно, хотелось бы посмотреть, как говорят, на эту звезду. У сборной Сербии есть другие футболисты, помимо Влаховича, на них посмотрим. Какая разница? Видите, что всё в футболе бывает. Футбол – это самый травматичный вид спорта», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. Сборная России проводит только товарищеские матчи. В марте команда Валерия Карпина проведёт две игры — с Сербией (21 марта) и с Парагваем (25 марта).