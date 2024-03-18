Паршивлюк — о конфликте с Тюкавиным: думаю, Костя сделал выводы

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал о конфликте со своим одноклубником Константином Тюкавиным.

«Потасовки никакой не было, если только словесная с моей стороны, он ничего не говорил. Это случилось после игры с «Торпедо» в прошлом сезоне, когда мы выиграли с крупным счётом. Костя вышел на поле и всем видом показывал, что ему что-то не нравилось. Возможно, то, что мало сыграл и заслуживал большего, о чём на поле ему сразу высказал.

Потом понял, что эти ребята очень уязвимы, к ним нужен правильный подход. Поэтому пригласил в ресторан, в который он не хотел ехать. В итоге мы с Фёдором Михайловичем [Cмоловым]… Тюкавин всё-таки приехал, мы попытались найти к нему подход, объяснить, что это всё в его благо. Мы переживаем за него. Когда тебе кто-то что-то говорит, то не для того, чтобы обидеть, а потому что переживаешь и хочешь лучшего.

Крик души был только лишь потому, что я знаю, что от него можно ожидать, какие у него способности, как он должен их использовать и реализовывать. И то отношение, которое он в той игре показал, оно было не подобающее футболисту его уровня уже тогда и игроку «Динамо». Поэтому я это высказал. Думаю, Костя сделал выводы, что мы сейчас и наблюдаем», — сказал Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.