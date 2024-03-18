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Сергей Паршивлюк назвал свой самый любимый матч за «Динамо» со «Спартаком»

Сергей Паршивлюк назвал свой самый любимый матч за «Динамо» со «Спартаком»
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Фланговый защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк, ранее выступавший за «Спартак», вспомнил свой любимый матч в рамках московского дерби. Игрок обороны выделил игру 1/8 финала Кубка России – 2020/2021, в котором бело-голубые добыли уверенную победу (2:0) благодаря голам Даниила Фомина и Константина Тюкавина.

«Наверное, в Кубке, когда Тюкавин забил красивый гол. Тот матч был, по-моему, первым после сборов, а я получил небольшое повреждение. В экстренном порядке мне сделали операцию на колено, я приехал только к третьему сбору и успел быстро долечиться. Это был один из первых матчей, который я сразу сыграл, по сути, пропустив всю предсезонку. Мы победили, пожалуй, этот матч и запомнился», — сказал Паршивлюк в интервью на Rutube-шоу «Футбольное катание» с фигуристкой Евгенией Медведевой.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков после 20 туров и отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. «Спартак», в свою очередь, занимает шестое место, имея в активе 31 очко.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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