Наумов: Дзюба потерялся на поле, но пока рано говорить о его будущем в «Локомотиве»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о текущей игровой форме нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы.

«Дзюба сбавил, потому что не прошёл полноценную подготовку с командой. В таком возрасте и с такой фактурой такое всегда сказывается. Он не готов к чемпионату. Может, по ходу наберёт игровую практику. Пока выглядит очень плохо. Это не тот Дзюба. В раздевалке и на скамейке же он позитивный, может приободрить. Но на поле он потерялся. Не знаю, как это будет выглядеть дальше. Пока рано говорить о его будущем. Надо посмотреть, как будет играть в ближайших турах», — сказал Наумов в беде с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметилс четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.