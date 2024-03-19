Наумов: «Локомотив» выглядит тяжело, а некоторые футболисты выпали из состава

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о выступлениях железнодорожников в нынешнем сезоне.

«Есть переживания за «Локомотив», потому что у команды неудачный старт после паузы. Это даже неожиданно. Думал, что весной «Локомотив» сразу наберёт ход, но уже потеряли очки в первых турах. Команда выглядит тяжело. Будто сезон уже позади. Некоторые футболисты выпали из состава — Дзюба плохо выглядит, Миранчук тоже. Это очень грустно. Надо искать причину, почему так происходит», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка.