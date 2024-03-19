Романцев: Уткин — это эпоха в журналистике, он был моим хорошим другом

Бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев высказался о смерти известного отечественного комментатора Василия Уткина.

«Для меня это удар, большой удар. Мне настолько больно! Даже не пришёл в себя. Очень неожиданно. Василий был моим хорошим другом. Мы с ним часто спорили, мы часто не соглашались. Но всегда друг к другу прислушивались, всегда друг друга выслушивали. И как правило мы приходили к консенсусу.

Уткин — это эпоха. Эпоха в журналистике, в комментаторском деле. Никогда не подстраивался ни под кого, всегда имел своё мнение. Уникальная личность, на мой взгляд. Равнодушно к нему никто не относился. Его либо ненавидели, потому что он правдолюб, либо уважали и любили, так, как любил его я», — приводит слова Романцева «Матч ТВ».

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.

Уткин становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.