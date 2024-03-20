Игрок сборной России Хлусевич назвал качество, которое ценит в Валерии Карпине

Защитник московского «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич назвал главное качество, которое ценит в главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

«Главное — это искренность. Валерий Георгиевич всегда искренен с нами. Никогда ничего не скрывает. Это одно из самых сильных качеств», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Напомним, в период мартовского сбора национальная команда России проведёт два товарищеских матча. В четверг, 21 марта, сборная России сыграет с Сербией. Начало матча — в 20:00 мск. В понедельник, 25 марта, подопечные Валерия Карпина встретятся с Парагваем. Оба матча пройдут в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».