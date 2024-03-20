Матвей Сафонов: не было никаких предпосылок, что уберут Ивича

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о бывшем главном тренере чёрно-зелёных Владимире Ивиче. Напомним, о расставании с сербским специалистом кубанский клуб объявил 12 марта.

«Это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всём. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели. Понял ли я, почему Ивича убрали? Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок – практически ничего не указывало, что уберут главного тренера», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Мурада Мусаева, который сменил Ивича в должности наставника «быков», сыграет с московским «Локомотивом» на выезде.