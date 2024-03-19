Владимир Ивич: пока ничего не готов говорить о моём уходе из «Краснодара»

Бывший главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич заявил, что пока не готов говорить о том, почему он покинул кубанский клуб.

«Я пока не готов ничего говорить о моём уходе из «Краснодара». Я принял для себя решение, что в ближайшее время не будет никаких интервью на эту тему», — приводит слова Ивича «РБ Спорт».

Напомним, о расставании с сербским специалистом «Краснодар» объявил 12 марта. На данный момент чёрно-зелёные занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 20 матчей. На первой строчке находится санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака заработала 40 очков. В следующем матче внутреннего первенства «быки» сыграют с «Локомотивом» на выезде.