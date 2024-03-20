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Глава «Зенита» Медведев высказался о предстоящем матче сборной России с Сербией

Глава «Зенита» Медведев высказался о предстоящем матче сборной России с Сербией
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Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал о своих ожиданиях от предстоящего товарищеского матча национальной команды России со сборной Сербии.

«Жду хорошей игры от нашей сборной против Сербии. Хотел бы на поле увидеть игроков «Зенита»? Состав определяет главный тренер», — приводит слова Александра Медведева «РБ Спорт».

Напомним, сборная России проведёт две встречи в рамках международных товарищеских матчей. Первая игра состоится 21 марта: подопечные Валерия Карпина примут национальную команду Сербии. Их встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». После, 25 марта, на той же арене россияне проведут матч со сборной Парагвая.

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