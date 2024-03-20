Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин назвал Сербию самым сильным соперником сборной России с момента отстранения

Карпин назвал Сербию самым сильным соперником сборной России с момента отстранения
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор национальной команды Сербии в качестве соперника в предстоящем товарищеском матче.

«Сербы — самая сильная сборная с момента отстранения. Суть не в том, что они европейцы. А в том, что это самая сильная сборная, с которой мы будем встречаться», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

Материалы по теме
Тренер сборной Сербии — о матче с Россией: это отличная подготовка к чемпионату Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android