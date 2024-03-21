Тьерри Анри — о Мбаппе: мы говорим о монстре

Главный тренер молодёжной сборной Франции Тьерри Анри высказался о форварде «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Единственное, что мы знаем о Килиане, это то, что он покидает «ПСЖ». Неважно, куда он перейдёт, но, если он перейдёт в «Реал», мы знаем, что они не отпустят своих игроков на Олимпиаду. Мы говорим о монстре. Давайте порадуемся тому, что Килиан — француз. Нам все завидуют. Каждый раз, когда я еду за границу, люди говорят мне: «Тебе во Франции очень повезло, что у тебя есть такой игрок, как он». Во Франции, даже если говорят о его качествах, всегда найдётся негативное замечание, потому что он поднял мизинец, он сделал это, а не другое. А за рубежом нам очень завидуют!» — приводит слова Анри Get French Football News.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в летнее трансферное окно может покинуть «ПСЖ» и перейти в «Реал».

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»: