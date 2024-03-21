Генсек РФС Митрофанов: не устраивает посещаемость РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что его не устраивает посещаемость матчей Российской Премьер-Лиги.

«Футбол остаётся самым популярным видом спорта, в том числе по ТВ-рейтингам. Там неплохие цифры. Можно мечтать, чтобы они были ещё лучше, но есть объективные факторы – такие, как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет. Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти.

Наша задача – постоянно мотивировать и тормошить клубы. Принимать стратегии, понимать, что можно сделать для болельщиков. И у РПЛ, и у ФНЛ есть различные механизмы стимулирования клубов к этой работе. В женской Суперлиге проводится маркетинговый чемпионат – часть денег распределяется в привязке не к месту в таблице, а к объёму проделанной работы по привлечению болельщиков. Тут и акции, и билетная система, и реклама матчей, и посещаемость. РПЛ же более консервативная лига – там такие прорывы не всегда получаются. А ещё есть клубы, которые не нужно уговаривать, потому что они и сами многому готовы научить. Существует миграция

менеджеров между командами, и результат прослеживается. В этом плане могу отметить «Динамо», — рассказал Митрофанов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Андреем Панковым и Григорием Телингатером.