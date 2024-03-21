Лодыгин: жаль, что я не познакомился с Кафановым раньше

Голкипер «Панатинаикоса» и сборной России Юрий Лодыгин признался, что в восторге от работы с тренером вратарей национальной команды Виталием Кафановым.

«Жалко, что я не познакомился с Виталием Витальевичем раньше. Это главное, что могу сказать. То, как он относится к работе… Самый простой подход, общение, видеонарезки, которые он делает сам. Ему настолько всё это интересно! Огромное уважение. Мне очень приятно тренироваться у таких специалистов, учиться», — приводит слова Лодыгина «РБ Спорт».

33-летний вратарь выступает за «Панатинаикос» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне Лодыгин провёл за греческий клуб 15 матчей, в которых пропустил девять мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности. Действующее соглашение между клубом и футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Напомним, Юрий Лодыгин получил вызов в сборную России на мартовский учебно-тренировочный сбор, во время которого подопечные Валерия Карпина проведут два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. Обе игры пройдут на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.