«Разгромный счёт в игре с Сербией — бальзам на раны». Глава «Зенита» — о победе России

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал разгромную победу сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0).
«Уверенная крупная победа нашей сборной над Сербией, командой-участницей чемпионата Европы. Рад каждому голу. Если говорить о предыдущей встрече этих команд, то некорректно сравнивать значимость матча в рамках Лиги наций и в товарищеской игре. Но разгромный счёт всё равно бальзам на раны», — приводит слова Медведева «РБ Спорт».
В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.
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