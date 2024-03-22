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Радимов: сборная России может любого грохнуть и навести шороху в Европе

Радимов: сборная России может любого грохнуть и навести шороху в Европе
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Бывший футболист Владислав Радимов после разгромной победы сборной России в товарищеском матче с Сербией (4:0) высказался о силе российской национальной команды, а также поделился наблюдениями о разнице между российскими футболистами, играющими в Европе и в РПЛ.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. То есть сербы с такой игрой едут туда, а мы не попадаем… В принципе, мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими. У нас есть хорошие и качественные легионеры. И многие россияне могли бы последовать их примеру и попробовать потом свои силы в топ‑чемпионатах. Очень видна разница в мастерстве и уверенности между иностранцами и теми, кто играет в нашем чемпионате», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, российские клубы и сборные отстранены от международного футбола решением ФИФА и УЕФА. Руководители этих организаций заявили, что возвращение России состоится не раньше, чем закончатся события на Украине.

В понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Встреча так же, как и матч с Сербией, пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» в Москве.

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