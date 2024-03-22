Танасиевич: Бабич был в трансферных списках московского «Динамо»

Селекционер московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, что бело-голубые интересовались центральным защитником сборной Сербии Срджаном Бабичем, который сейчас является игроком «Спартака».

«Знаю, что Бабич был в наших списках. Там вообще много футболистов. Не знаю, в «Динамо», например, есть Роберто Фернандес — считаю, он сильнее Бабича», — приводит слова Танасиевича Sport24.

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В нынешнем сезоне сербский футболист принял участие в 14 матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.