«Может, и не надо было удалять». Игрок сборной России Глебов — о красной карточке Гаича

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об удалении защитника национальной команды Сербии Милана Гаича в товарищеском матче. Вчера, 21 марта, сборная России обыграла команду Сербии со счётом 4:0. В составе российской сборной отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

«Как понял удаление у сербов? Видел, что арбитр поставил сначала пенальти, достал красную. А потом, видимо, подсказали, и он начал слушать помощь VAR. Не знаю… Игра товарищеская, может, и не надо было удалять. Но у судьи была подсказка VAR, и он работал по правилам.

Даже в конце довольно жёстко требовал от партнёров идти в прессинг? Хоть и вели крупно, расслабляться нельзя. Хотелось сыграть «на ноль». А если бы дали свободу, у нас могли быть проблемы», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».