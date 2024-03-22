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«Может, и не надо было удалять». Игрок сборной России Глебов — о красной карточке Гаича

«Может, и не надо было удалять». Игрок сборной России Глебов — о красной карточке Гаича
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Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался об удалении защитника национальной команды Сербии Милана Гаича в товарищеском матче. Вчера, 21 марта, сборная России обыграла команду Сербии со счётом 4:0. В составе российской сборной отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сербия
1:0 Миранчук – 22'     2:0 Осипенко – 32'     3:0 Миранчук – 55'     4:0 Сергеев – 90+1'    
Удаления: нет / Гаич – 21'

«Как понял удаление у сербов? Видел, что арбитр поставил сначала пенальти, достал красную. А потом, видимо, подсказали, и он начал слушать помощь VAR. Не знаю… Игра товарищеская, может, и не надо было удалять. Но у судьи была подсказка VAR, и он работал по правилам.

Даже в конце довольно жёстко требовал от партнёров идти в прессинг? Хоть и вели крупно, расслабляться нельзя. Хотелось сыграть «на ноль». А если бы дали свободу, у нас могли быть проблемы», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

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