Игра России и Сербии, какой её не показали по ТВ. После этого выход из ФИФА будет абсурдом

Удивительное дело! Ещё недавно товарищеские матчи воспринимались, как что-то второстепенное. Теперь же – крайне желанное. Билеты на матч Россия – Сербия сметали моментально, как только в продажу поступала очередная порция. В результате стадион «Динамо» впервые за долгое время оказался заполнен.

Тут напрашивалось утверждение, что РФС ошибся с местом проведения матча. Возможно, могли бы собраться и полные «Лужники». Генсек РФС Митрофанов рассказал нам, что главная арена России рассматривалась, но провести на ней матч не получилось из-за «нормативных документов».

Стадион «Динамо» был заполнен Фото: «Чемпионат»

Перед стадионом уже за час до матча стало шумно. На большой площадке между стадионом и метро можно было стоять, а начнёшь обходить арену сбоку – и уже не остановишься. Полиция сразу настаивала: «Проходите-проходите». Кажется, все немного отвыкли от такого ажиотажа.

Перед матчем самая трогательная часть – прощание с Василием Уткиным. По стадиону запустили ролик с легендарными фразами комментатора. И только затем – минута молчания. После такого задорный Лепс выглядел как-то неуместно.

Перед матчем самая трогательная часть — прощание с Василием Уткиным Фото: РИА Новости

А вот световое шоу в потускневшей Москве смотрелось классно. Стадион «Динамо» по вместимости в разы уступает «Лужникам», но берёт уютностью. Кажется, в чаше динамовского стадиона только одна проблема – сектор для гостевых фанатов, похожий на клетку. Будто это ограждение взяли с какой-то другой арены.

Объявление составов. Тут на себя внимание обратило то, какую фамилию болельщики встретили громче других. На этот раз не Тюкавина и даже не Захаряна (запасных тоже объявляли). Эмоциональнее всего отреагировали на Головина. По таким деталям убеждаешься, кто сейчас главная звезда в нашей сборной.

Александр Головин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Реакция зрителей иной раз вообще казалась уникальной. Сидящий справа от меня молодой человек кричал судье, чтобы тот не удалял нашего брата-серба. Если что, мы сидели на последнем ряду верхнего яруса, что делало обращение к судье ещё более комичным. По игрокам так же чувствовалось, что матч действительно дружеский. Футболисты соперничающих команд постоянно помогали друг другу подняться с газона, но это ладно. Более редкое явление: сфоливший футболист после свистка не пинал мяч в сторону, а, наоборот, подавал его сопернику. Из этой дружеской атмосферы выбивались только два человека. Баринов, который возмущался партнёрами. Ну и Карпин, который пихал всем.

Вообще, этот матч стоило провести хотя бы ради популярной фанатской переклички «Косово – Сербия». Ещё никогда она не была настолько уместна. А ещё забавно совпали скандирования против Fan ID и забег одного из болельщиков по полю. Фанаты за воротами были самой громкой категорией зрителей, но в целом публика была весьма разнообразной. Хватало приятных девушек, которые позировали спиной к полю во время игры.

Девушки позируют Фото: «Чемпионат»

Были и менее приметные болельщики. На матче присутствовали в том числе слепые зрители. Для них была организована специальная аудиотрансляция. Её вели известный комментатор Владимир Стогниенко и актриса Ирина Безрукова (тифлокомментатор высшей категории). Мы пообщались в перерыве.

– Тут нет смысла увлекаться рассказами об отвлечённых вещах, – объяснил Стогниенко. – Слушатели должны понимать, что происходит на поле. Спасибо Ирине, которая помогает. Мне бы не пришло в голову обращать внимание на какие-то детали.

– Ключевое – игра, но я добавляла со своей стороны описания, – рассказала Безрукова. – Какой цвет формы у игроков, что выводят на табло, как мяч чуть не попал в камеру, какие фейерверки на стадионе после голов…

Комментатор Владимир Стогниенко и актриса Ирина Безрукова Фото: «Чемпионат»

На секторе А 102 я пообщался уже с самими ребятами, которые либо плохо видят, либо совсем потеряли зрение. Билеты им предоставил РФС, а благодаря специальному приложению на телефоне они могли слышать в прямом эфире Стогниенко и Безрукову. Один из болельщиков по имени Никита, сняв наушники, рассказал: «Я потерял зрение в сознательном возрасте. Видел, как играют в футбол, и сейчас мне снова удаётся почувствовать игру. Детально описывают. И это точно круче, чем по телевизору слушать. Просто другие впечатления, другой драйв. Ты среди болельщиков и будто сам участвуешь в матче».

К описанию матча нужно обязательно добавить запах попкорна. Он продавался в нескольких местах на стадионе. В 10 метрах от точек продаж распространялся аромат, который ни с чем не спутать. Правда, бóльшей популярностью пользовались хот-доги по 340 рублей. А ещё можно было приобрести новую футболку сборной России. Правда, стоила она 6000 рублей. Ожидалось, что с новым производителем цена станет доступнее, но она оказалась абсолютно на прежнем уровне.

Новая форма сборной России Фото: «Чемпионат»

Победа со счётом 4:0 для Карпина получилась неинформативной из-за раннего удаления в составе гостей. А вот болельщикам до этого особо не было дела. Они пришли за шоу и получили его. Раньше считалось, что Москва насытилась такими событиями и сборная едва ли не больше собирает в регионах. Однако по этому матчу так явно не скажешь.

Последний кадр с этого вечера – спустя 40 минут после окончания игры. Две девушки с детьми наблюдают за пустым стадионом, на котором ещё работает освещение. И тут внезапно на газоне включаются поливалки. Даже такое незначительное событие заставляет всех четверых с интересом рассматривать происходящее. И показалось, даже немного этому умиляться. Событие, которое не хочется отпускать, даже когда оно закончилось.

Поливка газона Фото: «Чемпионат»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили недавно сказал, что России нужно выходить из ФИФА. Это заявление кажется вдвойне абсурдным после такого вечера. Было бы ошибкой терять товарищеские матчи вроде этого.