Сборная России U16 обыграла сверстников из Буркина-Фасо

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Сегодня, 22 марта, состоялся матч между национальными командами России и Буркина-Фасо до 16 лет. Встреча прошла в Анталье (Турция). Россияне одержали победу со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит на 34-й минуте. Данил Кондаков отправил мяч в ворота соперника с подачи Вадима Шилова.

Российская команда проводит сбор в Анталье с 18 по 26 марта. В воскресенье, 24 марта, россияне сыграют ещё один матч с ровесниками из Буркина-Фасо.

В учебно-тренировочном сборе принимают участие 22 юных футболиста:

Вратари: Александр Темиров («Динамо» Москва), Руслан Пичиенко («Спартак» Москва).

Защитники: Тимофей Хотулёв («Зенит» Санкт-Петербург), Савелий Семёнов («Девятка» Москва), Станислав Баранов, Саркис Тверитнев (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Андрей Зайцев (СШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Михаил Вишняков («Локомотив» Москва), Тимофей Костогрыз (ЦСКА Москва), Никита Шумаков («Алмаз-Антей» Санкт-Петербург).

Полузащитники: Данила Савельев («Крылья Советов» Самара), Михаил Королёв, Данил Кондаков (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Крючков, Ефим Буркин (оба – «Краснодар»), Даниил Тушич (СШОР «Зенит» Санкт-Петербург).

Нападающие: Роман Босов, Иван Возрастов (оба – СШОР «Зенит» Санкт-Петербург), Вадим Шилов, Даниил Киселёв (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Демид Фарафонов («Динамо» Москва), Никита Беленков («Локомотив» Москва).