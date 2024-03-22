Агент Эндрика: «Реал» не хочет упускать талантов после перехода Неймара в «Барселону»

Агент Пенья, представляющий интересы 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эндрика, который грядущим летом перейдёт в мадридский «Реал», объяснил, чем обусловлена стратегия «сливочных», направленная на покупку молодых футболистов.

«Реал» решил, что после того, как Неймар перешёл в «Барселону», они больше никогда не упустят игроков такого таланта, как Вини [Жуниор] или Эндрик.

Возможно, это также урок для «Челси», потому что сначала они были ближе [к покупке Эндрика], но они стали беспокоиться из-за цены футболиста. Тогда появился «Реал» и заплатил столько, сколько хотел «Палмейрас», — приводит слова Пеньи журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, перед тем как Неймар в 2013 году перешёл в «Барселону», ходили слухи, что он находился в шаге от подписания контракта с «Реалом».