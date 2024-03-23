Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Црвена Звезда — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это позор». Президент Бразильской конфедерации футбола — об арестах Алвеса и Робиньо

«Это позор». Президент Бразильской конфедерации футбола — об арестах Алвеса и Робиньо
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес высказался относительно судебных сроков экс-игроков сборной Бразилии — защитника Дани Алвеса и нападающего Робиньо, полученных ими по обвинениям в изнасилованиях.

«Это одна из самых гнусных глав в бразильском футболе. Позорно, что футболист совершает подобные злодеяния, полагая, что то, чего он достиг благодаря спорту, каким-то образом защитит его от любого наказания.

Эти два дела затрагивают футболистов, которые были звёздами сборной Бразилии. Очень важно, чтобы мужественное отношение жертв вдохновляло всё больше и больше женщин не молчать перед лицом подобного варварства», — приводит слова Родригеса Mundo Deportivo.

Напомним, Робиньо был приговорён к девяти годам тюрьмы, а Алвес — к 4,5 года.

Материалы по теме
Робиньо доставлен в бразильскую тюрьму, где будет отбывать наказание за изнасилование
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android