«Это позор». Президент Бразильской конфедерации футбола — об арестах Алвеса и Робиньо

Президент Бразильской конфедерации футбола Эднальдо Родригес высказался относительно судебных сроков экс-игроков сборной Бразилии — защитника Дани Алвеса и нападающего Робиньо, полученных ими по обвинениям в изнасилованиях.

«Это одна из самых гнусных глав в бразильском футболе. Позорно, что футболист совершает подобные злодеяния, полагая, что то, чего он достиг благодаря спорту, каким-то образом защитит его от любого наказания.

Эти два дела затрагивают футболистов, которые были звёздами сборной Бразилии. Очень важно, чтобы мужественное отношение жертв вдохновляло всё больше и больше женщин не молчать перед лицом подобного варварства», — приводит слова Родригеса Mundo Deportivo.

Напомним, Робиньо был приговорён к девяти годам тюрьмы, а Алвес — к 4,5 года.