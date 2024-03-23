«Нефтчи» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 17:00

Сегодня, 23 марта, состоится товарищеский матч между азербайджанским «Нефтчи» и московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Нефтчи Арена» в Баку (Азербайджан). Стартовый свисток главного арбитра игры прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Последний раз команды встречались 18 июля 2023 года в рамках товарищеского матча. Тогда «Спартак» одержал победу над «Нефтчи» со счётом 2:0. В той игре забитыми мячами отметились российский нападающий Павел Мелёшин и нидерландский вингер Квинси Промес.
В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 20 матчах. «Нефтчи» располагается на третьей позиции чемпионата Азербайджана с 40 очками после 27 встреч.
- 23 марта 2024
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