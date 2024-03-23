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«Всегда всё было комфортно, спокойно». Экс-игрок «Сочи» Миладинович — о жизни в России

«Всегда всё было комфортно, спокойно». Экс-игрок «Сочи» Миладинович — о жизни в России
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Бывший защитник футбольного клуба «Сочи», а ныне игрок казахстанского «Тобола» Иван Миладинович оценил уровень жизни в России.

«Я провел в России 6,5 лет, и за все это время не было никаких неприятных случаев, чтобы я чувствовал себя в опасности. Наоборот, всегда все было комфортно, спокойно. Другие легионеры чувствовали себя по-разному.

Я в детстве пережил войну, нас же бомбили в 2000-х годах. Так что я не боялся, но и опасных ситуаций не возникало, всегда чувствовал себя в безопасности. Но один друг, собиравшийся в Россию, звонил, интересовался обстановкой. Сейчас это нормально — звонить, узнавать, что и как. Люди переживают. Однако я говорил ребятам, что был в России и до начала событий на Украине, и во время — в стране за это время ничего не изменилось», — приводит слова Миладиновича «РБ Спорт».

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