В товарищеском матче между Ирландией и Бельгией зафиксирована нулевая ничья

Сборные Ирландии и Бельгии завершили вничью товарищеский матч, который проходил в столице Ирландии Дублине на стадионе «Авива». Матч посетили 51700 зрителей. Встреча завершилась со счётом 0:0.

На 27-й минуте 19-летний нападающий ирландской команды Эван Фергюсон не реализовал одиннадцатиметровый. Хозяева поля нанесли 11 ударов по воротам бельгийцев (из них один — в створ), сборная Бельгии ответила восемью (2 — в створ).

Ранее команды провели между собой девять матчей, в которых бельгийцы одержали три победы. Шесть игр закончились мирным исходом.

Следующий товарищеский матч ирландцы проведут 26 марта с командой Швейцарии. В этот же день сборная Бельгии встретится с англичанами в Лондоне на стадионе «Уэмбли».