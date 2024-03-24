Вратарь «Зенита» Кержаков: играть с «Црвеной Звездой» было надо, несмотря ни на что

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков после товарищеского матча с сербской «Црвеной Звездой» (0:1) рассказал о своих эмоциях по поводу трагических событий в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Всю ночь не смог заснуть. Постоянно листал новостную ленту. Полное опустошение после вчерашнего страшного теракта. Мне и сейчас сложно говорить на эту тему. Обсуждали ли в команде, стоит ли играть на следующий день после такого? Нет, такого разговора не было. Но лично я считаю, что играть было надо, несмотря ни на что. Хотя бы для того, чтобы люди могли прийти сегодня на стадион и выразить таким образом своё отношение и поддержку», — приводит слова Кержакова «КП Спорт».

Вечером 22 марта в находящемся на территории примыкающего к Москве Красногорска концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл теракт. Группа вооружённых людей ворвалась в помещение, открыла стрельбу по зрителям и подожгла здание, инцидент привёл к большому количеству погибших и пострадавших. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём национального траура.