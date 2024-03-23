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«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» в помощь пострадавшим в «Крокусе»

Пресс-служба «Зенита» заявила, что клуб направит все заработанные средства от домашнего матча с калининградской «Балтикой» в рамках 23-го тура Российской Премьер-Лиги в помощь семьям погибших и пострадавших в трагедии в «Крокус Сити Холле».

«Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве. Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в подмосковном «Крокусе», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

Напомним, матч с между «Зенитом» и «Балтикой» состоится 7 апреля. Начало игры запланировано на 16:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков после 20 туров.