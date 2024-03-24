Тренер Бразилии: если Эндрик продолжит в том же духе, то станет важным в мировом футболе

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Доривал Жуниор поделился мнением о 17-летнем нападающем Эндрике.

«Время покажет, кем он станет. Считаю, что если он продолжит в том же духе, то его имя, безусловно, станет очень важным в бразильском и мировом футболе. Он демонстрирует мастерство, которое нехарактерно для таких молодых игроков. Надеюсь, что он будет продолжать показывать высокий уровень футбола», — приводит слова Доривала Жуниора iG.

Напомним, вчера, 23 марта, национальная команда Бразилии одержала победу над сборной Англии со счётом 1:0. На 80-й минуте встречи единственный мяч забил Эндрик, для которого этот гол стал дебютным за основную сборную страны. Ему ассистировал игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.