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Тренер Бразилии: если Эндрик продолжит в том же духе, то станет важным в мировом футболе

Тренер Бразилии: если Эндрик продолжит в том же духе, то станет важным в мировом футболе
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Главный тренер сборной Бразилии по футболу Доривал Жуниор поделился мнением о 17-летнем нападающем Эндрике.

«Время покажет, кем он станет. Считаю, что если он продолжит в том же духе, то его имя, безусловно, станет очень важным в бразильском и мировом футболе. Он демонстрирует мастерство, которое нехарактерно для таких молодых игроков. Надеюсь, что он будет продолжать показывать высокий уровень футбола», — приводит слова Доривала Жуниора iG.

Напомним, вчера, 23 марта, национальная команда Бразилии одержала победу над сборной Англии со счётом 1:0. На 80-й минуте встречи единственный мяч забил Эндрик, для которого этот гол стал дебютным за основную сборную страны. Ему ассистировал игрок мадридского «Реала» Винисиус Жуниор.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
23 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 1
Бразилия
0:1 Эндрик – 80'    
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