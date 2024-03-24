В ЦСКА рассказали о проведении Дня донора на «ВЭБ Арене»

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказали о проведении Дня донора на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арене».

«Мы в принципе постоянно на связи с ФМБА — и сегодня, конечно, разговаривали… Слава богу, мы видим, сколько людей с первых минут трагедии пришли на помощь. И нам сообщили, что сейчас в донорских центрах достаточно сданной крови. Но в вопросе донорства очень нужна регулярность. Поэтому важно сказать, что на «ВЭБ Арене» День донора проходит каждые 3 месяца, и ближайший мы проведём 4 апреля, команда там обязательно будет.

Со многими нашими ребятами, футболистами, обсуждали сегодня сдачу крови, но, повторюсь, сейчас наша помощь уже не требуется. Куда важнее в этом вопросе соблюдать ту самую системность и регулярность. За последние пару лет к нам на День донора пришло около 400 человек, и, конечно, мы ждём всех желающих 4 апреля. Чуть позже дадим всю детальную информацию», — сказал Брейдо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.