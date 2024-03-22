ЦСКА выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом в «Крокус Сити Холле»

Московский ЦСКА выразил соболезнования в связи с вооружённым нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл».

«Сегодня в ТЦ «Крокус Сити Холл» произошла ужасная трагедия.

Мы выражаем свои искренние соболезнования родным и близким жертв, а также желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Будьте осторожны и берегите себя!» — написано в официальном телеграм-канале ЦСКА.

Сегодня, 22 марта, в СМИ появилась информация, что в концертном зале в городе Красногорск (Московская область) произошла стрельба. Данный инцидент случился перед концертом группы «Пикник». Позднее появились сведения о задымлении и взрыве в комплексе. Сообщалось, что примерно треть здания торгово-развлекательного центра охвачена пожаром.