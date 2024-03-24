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Форвард сборной Испании Нико Уильямс объяснил, почему его брат Иньяки играет за Гану

Форвард сборной Испании Нико Уильямс объяснил, почему его брат Иньяки играет за Гану
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Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал решение своего брата и одноклубника Иньяки Уильямса выступать за национальную команду Ганы.

«Я на него не обижаюсь. Именно мой дедушка попросил Иньяки сыграть за Гану, и они оба очень этим гордятся. Решение было за ним, и я рад, что Иньяки будет с Ганой, хотя для него последний Кубок Африки был очень тяжёлым испытанием», — приводит слова Уильямса AS.

Сборная Ганы на последнем Кубке африканский наций набрала два очка и закончила выступления на стадии группового этапа.

21-летний Нико Уильямс — игрок сборной Испании (12 игр, два гола, четыре ассиста). На счету 29-летнего Иньяки Уильямса 17 матчей за Гану, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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