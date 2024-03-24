«Колумбия находится в отличной форме». Нико Уильямс — о поражении сборной Испании

Крайний нападающий «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Нико Уильямс прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Колумбией. Матч проходил в пятницу, 22 марта, на нейтральном поле в Лондоне (Англия) и завершился минимальной победой колумбийцев — 1:0.

«Колумбия — это сборная, которая находится в отличной форме и поставила перед нами очень сложные задачи. Мы недовольны результатом, но такие матчи также помогают нам учиться на ошибках и подготовиться к чемпионату Европы. Помимо результата, в Лондоне были и положительные моменты. Трое игроков дебютировали в сборной, конкуренция растёт, это очень хорошо для команды. Никто не может расслабляться в сборной Испании и давать себе поблажку. В Испании подобрался хороший сплав молодёжи и ветеранов, но только будущее покажет, чего мы можем добиться. Мы будем работать над тем, чтобы болельщики и страна гордились командой. Надеюсь, мы сможем подняться и выиграть чемпионат Европы», — приводит слова Уильямса AS.

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии. Соперниками сборной Испании в групповом турнире будут команды Хорватии, Италии и Албании.