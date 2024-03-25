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Сульшер: если вы тренировали «Манчестер Юнайтед», то сами определяете, где хотите работать

Сульшер: если вы тренировали «Манчестер Юнайтед», то сами определяете, где хотите работать
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Бывший футболист и тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал, ведёт ли он потенциальные переговоры с какой-либо командой.

«Да, у меня были предложения от двух европейских национальных команд, а до этого два из Саудовской Аравии. Большие деньги, но я не о деньгах.

Мой агент просматривает их, и мы обсуждаем, но, не хочу показаться высокомерным, если вы руководили «Манчестер Юнайтед», вы сами определяете, где вы хотите работать.

Возможно, это будет другая лига, когда мне нужно будет познакомиться с новой культурой и выучить новый язык – испанский, итальянский, французский или немецкий. Я люблю Англию и Премьер-лигу. Даже Чемпионшип кажется очень сильным, но я не привязан к Англии», — приводит слова Сульшера FourFourTwo.

Напомним, Сульшер находится без работы с 21 ноября 2021 года после ухода из «Манчестер Юнайтед».

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