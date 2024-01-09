20 известных тренеров, которые начали 2024 год безработными

К середине января у многих сильных клубов проблемы, и некоторым явно не помешает смена тренера. Вот 20 известных свободных иностранцев, на которых потенциальным работодателям стоит обратить внимание.

Уле-Гуннар Сульшер Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Уле-Гуннар Сульшер

Последний клуб: «Манчестер Юнайтед»

Когда стал безработным: 21 ноября 2021 года

С момента расставания норвежца с «МЮ» прошло уже больше двух лет, тем не менее новую работу он так и не нашёл. Исправить это мог «Бешикташ»: в конце декабря сообщалось, что турецкий гранд ведёт переговоры с Сульшером. В итоге должность досталась экс-тренеру сборных Португалии и Польши Фернанду Сантушу. В конкурентах, кстати, был и Станислав Черчесов.

«Если вы когда-то трудились в «Ман Юнайтед», то сами определяете, с кем и где хотите работать», — утверждал Уле-Гуннар в сентябре. Тогда же он сообщил и об отказе саудовским представителям. Видимо, популярные клубы его не зовут, а варианты попроще тот отвергает сам. Интересно, если Сульшер ещё пару лет никого из топов не заинтересует, приоритеты сменятся?

Зинедин Зидан Фото: Octavio Passos/Getty Images

Зинедин Зидан

Последний клуб: «Реал»

Когда стал безработным: 30 июня 2021 года

В отличие от Сульшера, у Зидана классных вариантов было хоть отбавляй. Не зря Зизу гораздо титулованнее. По слухам, его мечтали нанять тот же «Манчестер Юнайтед», «Челси», «ПСЖ» и «Ювентус», а также сборные Франции и Бразилии. Не срослось нигде. Причём парижанам Зинедин отказывал несколько раз.

Именитый француз не раз признавался, что хотел бы тренировать родную сборную. Дидье Дешам вполне убедителен и должность отдавать пока не планирует. Зато в «МЮ» всё снова нестабильно, и Зидан — один из фаворитов на место Эрика тен Хага. Возможно, теперь Зизу доберётся до Манчестера?

Грэм Поттер Фото: Clive Rose/Getty Images

Грэм Поттер

Последний клуб: «Челси»

Когда стал безработным: 2 апреля 2023 года

А вот и главный кандидат на замену тен Хагу. По крайней мере по версии букмекеров, которые работать себе в убыток не привыкли. Поттер сделал конфетку из «Брайтона», но не потянул перестройку проблемного «Челси». Насколько это сложно, подтвердит и нынешний главный тренер «синих» Маурисио Почеттино.

По сообщениям британских СМИ, новый владелец «Юнайтед» Джим Рэтклифф восхищён Грэмом и не считает его провал в Лондоне определяющим. Но даже если у Поттера не срастётся с «МЮ», то без работы он долго не просидит: практически любой клуб АПЛ с удовольствием наймёт его, когда понадобится тренерская рокировка.

Антонио Конте Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Антонио Конте

Последний клуб: «Тоттенхэм»

Когда стал безработным: 26 марта 2023 года

Новостей о новой работе для Конте всегда хватает. Только за последние несколько месяцев его сватали в сборную Италии, «Ювентус», «Милан» и «Наполи». К неаполитанцам он сейчас как раз ближе всех: при Вальтере Маццарри команда скатилась на девятое место, а её импульсивный босс Аурелио Де Лаурентис не слишком-то терпелив. Тем более сам Антонио говорил, что не против оказаться в Неаполе. Правда, только летом.

«Хочу тренировать «Наполи» или «Рому» из-за страстных фанатов, но не принимаю команды посреди сезона», — говорил тренер в октябре. Так что ещё как минимум полгода нигде Конте не ждём. Разве что раньше ему не сделают предложение, от которого невозможно отказаться.

Мирча Луческу Фото: Eric Alonso/Getty Images

Мирча Луческу

Последний клуб: «Динамо» (Киев)

Когда стал безработным: 3 ноября 2023 года

Опытнейший 78-летний румын осенью всех запутал. «Я отдал украинскому футболу 15 лет и на этом решил завершить карьеру. Это была последняя игра», — сперва заявил он. А потом всё опроверг: «Я закончил? Это враньё! Я ушёл из киевского «Динамо», но не из профессионального футбола. Это было, скорее, что-то очень эмоциональное. Никогда в жизни не проигрывал трижды подряд, поэтому и сказал: «Хватит, я заканчиваю».

Похоже, один из главных футбольных дедушек на пенсию пока не планирует. Лишь бы нашёлся работодатель. А его пока не видно. Возможно, по окончании сезона ситуация изменится.

Ханс-Дитер Флик Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Ханс-Дитер Флик

Последний клуб: сборная Германии

Когда стал безработным: 10 сентября 2023 года

Флик стал первым в истории уволенным тренером сборной Германии — до этого все уходили самостоятельно. Просто даже после шести побед в 20 (!!!) последних матчах он уверял в верности курса: «Мы делаем всё возможное, чтобы всегда идеально готовить команду. Думаю, у нас это хорошо получается. Да, я подходящий тренер для сборной Германии. Я всё ещё чувствую, что подхожу для этой работы».

Прошло четыре месяца, и пока новостей об интересе к Флику со стороны хоть кого-нибудь нет. Тем не менее хоть у Ханс-Дитера и не получилось со сборной, на клубном уровне он был великолепен: требл с «Баварией» — на века. Ещё один шанс немец явно получит.

Лоран Блан Фото: Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Лоран Блан

Последний клуб: «Лион»

Когда стал безработным: 11 сентября 2023 года

После сборной Франции и «ПСЖ» тренерская карьера одного из величайших защитников в истории движется явно не в ту сторону. Блан отдыхал с июня 2016-го аж по декабрь 2020-го, пока его не позвали в катарский «Эр-Райян». Там он за полтора года ничего не добился, и новый шанс ему осенью 2022-го предоставил «Лион». Итог — последнее место в Лиге 1 после четырёх туров нынешнего сезона и прощание.

В топ-клубе Лорана мы уже вряд ли увидим. Хотя вариант попроще у него наверняка появится. Тем более в провале лионцев виноват далеко не только он.

Хулен Лопетеги Фото: David Rogers/Getty Images

Хулен Лопетеги

Последний клуб: «Вулверхэмптон»

Когда стал безработным: 8 августа 2023 года

Лопетеги — один из тех, чья фамилия часто мелькает в СМИ перед сменой тренера в каком-либо известном клубе. Вот и сейчас, по версии букмекеров, он третий претендент на назначение в «МЮ» после Поттера и Зидана. В декабре Хулен отказал саудовскому «Аль-Иттихаду» Бензема, Канте и Фабиньо, хотя ему там предлагали € 18 млн в год. Причина проста: испанец живёт в Англии и хочет работать исключительно в АПЛ.

Вероятность оказаться в «МЮ» у Лопетеги не столь значительна, однако команды поскромнее наверняка в ближайшее время обратят на него внимание.

Сэм Эллардайс Фото: Gareth Copley/Getty Images

Сэм Эллардайс

Последний клуб: «Лидс Юнайтед»

Когда стал безработным: 30 июня 2023 года

А вот кто точно будет востребован среди аутсайдеров АПЛ ещё долгие годы. К Эллардайсу прочно прилипла репутация спасителя, и не просто так. В «Лидсе» ему дали поработать всего в четырёх матчах, и чуда не случилось — команда оказалась в Чемпионшипе. Зато перед этим он принимал по ходу сезона пять команд, и все избежали вылета.

«Слишком многие считают меня старым, древним, а это очень далеко от истины. Может, мне и 68 лет, может, я и выгляжу старым, но в футбольном плане никто не лучше меня. Ни Пеп, ни Клопп, ни Артета. Всё при мне. С точки зрения знаний и их глубины — я на их уровне. Не говорю, что я лучше, но я опредёленно настолько же хорош», — заявлял Биг Сэм в мае. Возможно, теперь пора поработать в гранде?

Хави Грасия Фото: Michael Steele/Getty Images

Хави Грасия

Последний клуб: «Лидс Юнайтед»

Когда стал безработным: 2 мая 2023 года

Как раз Грасию и сменил Эллардайс. Сам испанец, впрочем, пришёл в уже проблемный «Лидс» посреди сезона — вырулить к спасению тонущий клуб ему не удалось. Хотя надолго он не задерживался практически нигде: ни в «Валенсии», ни в «Уотфорде», ни в «Рубине». Его максимум — год и 10 месяцев в «Малаге».

За почти 20 лет тренерской карьеры Хави заслужил репутацию сильного тренера, пусть и не топового. Поэтому без нового назначения надолго он точно не останется.

Джесси Марш Фото: Gareth Copley/Getty Images

Джесси Марш

Последний клуб: «Лидс Юнайтед»

Когда стал безработным: 6 февраля 2023 года

Да, у нас тройное комбо из «Лидса»: перед приходом Грасии с клубом работал Марш. Начал сезон он вполне бодро, взяв семь очков в трёх турах. А потом клуб не побеждал полтора месяца. Увольнение получилось странным, ведь перед ним Джесси дали как следует закупиться. Руководство клуба поплатилось за это вылетом.

Ещё в прошлом сезоне сорвалось назначение американца в другой аутсайдер — «Лестер». Летом обломился приход и в «Монако» — монегаски выбрали Ади Хюттера и не ошиблись. Как итог, бывший тренер системы «Ред Булл» скоро отметит год в безработном статусе.

Фрэнк Лэмпард Фото: Alex Davidson/Getty Images

Фрэнк Лэмпард

Последний клуб: «Челси»

Когда стал безработным: 30 июня 2023 года

Амбассадор завирусившейся гифки с синонимом слова «проиграли» удачно работал разве что в «Дерби Каунти», залетев с ним в плей-офф Чемпионшипа: ни в «Эвертоне», ни тем более в «Челси» возложенных ожиданий Лэмпард не оправдал.

Порулить в АПЛ ему пока едва ли доверят, зато в Чемпионшипе — почему нет. В «Бирмингеме» как раз уволили Уэйна Руни, и Фрэнк находится в списке кандидатов.

Йоахим Лёв Фото: Matthias Hangst/Getty Images

Йоахим Лёв

Последний клуб: сборная Германии

Когда стал безработным: 31 июля 2021 года

«После 15 лет работы на такой ответственной должности необходим перерыв. Придёт время — и найдёшь на что-то иное новые силы. В данный момент никаких конкретных планов у меня нет», — говорил Лёв после провального для Германии Евро-2020 и ухода с поста. Отдых слегка затянулся — наступил 2024-й, а тренер по-прежнему никуда не устроился.

Йоахим признавался, что ищет работу на клубном уровне, поэтому в 2021-м отвергал сборную Нидерландов. За последние годы в СМИ его называли кандидатом и в национальные команды России, Бразилии и Бельгии, и в «ПСЖ», «Реал» и «Фенербахче» — всё мимо. Между тем Лёву всего 63 года — несмотря на продолжительную паузу, его карьеру хоронить рано.

Хорхе Сампаоли Фото: Wagner Meier/Getty Images

Хорхе Сампаоли

Последний клуб: «Фламенго»

Когда стал безработным: 28 сентября 2023 года

Триумфатор Копа Америка — 2015 со сборной Чили не трудоустроен не так уж долго — каких-то четыре месяца. Сравните с тем же Лёвом. Правда, во «Фламенго» он работал всего лишь полгода. После этого его рассматривали «Бешикташ» и «Лион» — не срослось.

После ухода из сборной Чили в 2016-м Сампаоли меняет команды чуть ли не каждый год, и 2024-й вряд ли станет исключением. Всё-таки у аргентинца солидная репутация как в Европе, так и в Южной Америке.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Alex Caparros/Getty Images

Андре Виллаш-Боаш

Последний клуб: «Марсель»

Когда стал безработным: 2 февраля 2021 года

Португалец не тренирует вот уже почти три года, тем не менее его жизнь всё равно не назвать скучной. Осенью Виллаш-Боаш объявил о намерении стать президентом «Порту», и этому жутко воспротивились верные нынешнему боссу клуба Пинту да Коште фанаты: написали на стенах дома Андре множество оскорбительных надписей, в том числе «предатель» и «неблагодарный», а также угнали его авто и избили охранника.

Выборы пройдут в апреле этого года, и пока Виллаш-Боашу явно не до тренерской работы. Ну а затем, если Андре проиграет, можно будет и вернуться в профессию.

Ральф Хазенхюттль Фото: Alex Davidson/Getty Images

Ральф Хазенхюттль

Последний клуб: «Саутгемптон»

Когда стал безработным: 7 ноября 2022 года

Австриец плодотворно работал со «святыми» несколько лет, пока в сезоне-2022/2023 не одержал лишь три победы за 14 матчей и не рухнул с ними на 18-е место. Вот уже больше года Ральф безработный, и это довольно странно. Всё-таки и в Англии, и в Германии с «Лейпцигом» он был вполне хорош: брал серебро Бундеслиги и становился тренером месяца в АПЛ, трудясь совсем не в топ-клубе.

Видимо, пока достойного варианта у Хазенхюттля не было. Но рано или поздно он появится. Средним командам из топ-лиг австриец вполне пригодился бы. Главное, не бояться тяжёлых разгромов, как было в матче «Саутгемптона» с «Лестером» (0:9) в 2019-м.

Люсьен Фавр Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Люсьен Фавр

Последний клуб: «Ницца»

Когда стал безработным: 9 января 2023 года

Последние 13 лет Фавр трудился в обеих «Боруссиях» и дважды в «Ницце» — весьма неплохой послужной список. Второй заход к французам, правда, получился обескураживающим: 11-е место по итогам 17 туров и вылет из Кубка от представителя третьей лиги «Ле Пюи».

Расставание помогло клубу: в этом сезоне он второй после такого же отрезка и даже создаёт иллюзию борьбы за чемпионство. Люсьен тем временем уже год сидит без работы. Может, пора снова в Мёнхенгладбах, который киснет на 12-й строчке Бундеслиги?

Руди Гарсия Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Руди Гарсия

Последний клуб: «Наполи»

Когда стал безработным: 14 ноября 2023 года

«Я понял, что должен был выгнать Гарсию ещё в первый день, когда мы представили его в качестве тренера. Это тот специалист, который приходит в клуб и говорит: «Я ничего не знаю о «Наполи», я не смотрел матчей этой команды». После этих слов я начал смеяться, но он повторил их ещё несколько раз», — рассуждал президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис.

Руди проработал в Неаполе каких-то три с половиной месяца. Безусловно, это провал. Но он не отменяет прекрасных времён француза в «Марселе», «Роме» и «Лилле», поэтому долгим его отдых едва ли станет.

Хуанде Рамос Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Хуанде Рамос

Последний клуб: «Малага»

Когда стал безработным: 27 декабря 2016 года

Страшно представить, но именитый испанец не тренирует вот уже семь лет. Тогда его «Малага» ещё выступала в высшей лиге, а сейчас она барахтается в третьей. О завершении тренерской карьеры Рамос не объявлял, тем удивительнее настолько продолжительная пауза.

В последние годы новостей об экс-тренере «Севильи», «Реала» и ЦСКА было немного. Самая яркая — про его коррупционные схемы в «Днепре». Судя по всему, он уже давно на пенсии.

Тони Пьюлис Фото: George Wood/Getty Images

Тони Пьюлис

Последний клуб: «Шеффилд Уэнсдей»

Когда стал безработным: 28 декабря 2020 года

«Нужно, чтобы вернулся Рой Ходжсон! Верните Тони Пьюлиса или Гарри Реднаппа. Не могу в это поверить. Я не настолько стар!» — реагировал летом 2022-го Дэвид Мойес на новость о том, что он самый возрастной тренер АПЛ. Полтора года спустя Ходжсон тренирует «Кристал Пэлас», Реднапп трудится советником в «Борнмуте», а Пьюлис сидит без дела — уже три года как.

Здесь история примерно та же, что и с Хуанде Рамосом: специалист не заканчивает карьеру и в то же время давно не работает. Раз так, то аутсайдеры АПЛ или команды Чемпионшипа могут связаться со знаменитым валлийцем — вдруг им повезёт?

Кто ещё из известных тренеров сидит без работы

Загибаем пальцы — и рук, и ног. Хотя не хватит даже их. Вахид Халилходжич (тренировал сборную Марокко до 11 августа 2022-го), Бруно Лаббадиа («Штутгарт» до 3 апреля 2023-го), самый внезапный тренер в истории «Реала» Вандерлей Лушембурго («Коринтианс» до 27 сентября 2023-го), Найджел Пирсон («Бристоль Сити» до 29 октября 2023-го), Филлип Коку («Витесс» до 11 ноября 2023-го), Айтор Каранка («Маккаби Тель-Авив» до 25 июня 2023-го), Дунга (сборная Бразилии до 14 июня 2016-го), Иржи Ярошик («Оренбург» до 21 августа 2023-го), Хосе Луис Мендилибар («Севилья» до 8 октября 2023-го), Клод Пюэль («Сент-Этьен» до 5 декабря 2021-го), Паулу Соуза («Салернитана» до 10 октября 2023-го), любитель гороскопа Раймон Доменек («Нант» до 10 февраля 2021-го), Фабио Каннаваро («Беневенто» до 4 февраля 2023-го), Патрик Клюйверт («Адана Демирспор» до 4 декабря 2023-го), Славиша Йоканович («Динамо» Москва до 14 мая 2023-го), Гути («Альмерия» до 27 июня 2020-го), Уэйн Руни («Бирмингем Сити» до 2 января 2024-го), Алан Пардью («Арис Салоники» до 6 февраля 2023-го), Франк де Бур («Аль-Джазира» до 11 декабря 2023-го), Фабио Гроссо («Лион» до 30 ноября 2023-го), Руд ван Нистелрой (ПСВ до 24 мая 2023-го).

Этим списком находящимся в поисках клубам также не стоит пренебрегать.