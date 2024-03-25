Сборная США обыграла Мексику в финале Лиги наций КОНКАКАФ

Сегодня, 25 марта, состоялся финальный матч Лиги наций КОНКАКАФ между сборными США и национальной командой Мексики. Встреча проходила на «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, США. По итогам противостояния победу одержала национальная команда США со счётом 2:0.

Счёт встречи на 45-й минуте открыл опорный полузащитник сборной США Тайлер Адамс, ассистировал которому другой хавбек американской команды Уэстон Маккени. Во середине второго тайма точку в матче поставил атакующий полузащитник США Джованни Рейна.

Таким образом, сборная США стала победителем Лиги наций КОНКАКАФ. Вторую позицию заняла национальная команда Мексики. Третье место закрепилось за сборной Ямайки.

Напомним, Лига наций КОНКАКАФ — международный футбольный турнир среди сборных Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, который проводится под руководством КОНКАКАФ. В турнире принимали участие все 40 национальных команд, входящих в КОНКАКАФ, за исключением Гватемалы, членство которой в ФИФА было приостановлено в 2016 году.

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