Игорь Черевченко: я открыт для предложений, хотелось бы вновь поработать в России

Российский тренер Игорь Черевченко заявил, что вновь хочет поработать в России. Специалист заявил, что открыт для предложений и готов вести конкретные переговоры. Также он опроверг слухи о контактах с московским «Торпедо» и признался, что на данный момент у него нет конкретных предложений.

«Моё будущее? Я открыт для предложений, конечно, вновь хотелось бы поработать в России. Как будет конкретное предложение — рассмотрим. Пока ничего такого нет. С «Торпедо» я не общался», — приводит слова Игоря Черевченко «РБ Спорт».

Напомним, в России Игорь Черевченко успел поработать в московском «Локомотиве», калининградской «Балтике», тульском «Арсенале» и подмосковных «Химках». В феврале 2024 года Черевченко покинул пост главного тренера таджикистанского «Истиклола».