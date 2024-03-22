В «Торпедо» связались с Черевченко. Кононову дали два матча на исправление ситуации

Руководство московского «Торпедо» контактировало с Игорем Черевченко с целью назначить его главным тренером команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Назначение состоится, если Олег Кононов выступит неудачно в ближайших двух играх. Столько тренеру дали на исправлении ситуации.

Напомним, московское «Торпедо» объявило о назначении Олега Кононова на пост главного тренера 17 января этого года. Ранее команду возглавлял специалист Артём Горлов.

На данный момент «Торпедо» занимает 12-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 28 очков за 23 матча. На первой строчке располагаются подмосковные «Химки», у которых 42 очка. В 24-м туре «Торпедо» встретится с краснодарской «Кубанью». Встреча состоится 23 марта, начало в 14:00 мск.