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Даниил Зорин рассказал, кто из легионеров «Спартака» лучше всех говорит на русском языке

Даниил Зорин рассказал, кто из легионеров «Спартака» лучше всех говорит на русском языке
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Полузащитник «Спартака» и молодёжной сборной России Даниил Зорин рассказал, кто из легионеров «Спартака» лучше всех говорит на русском языке.

«Все очень позитивные ребята, со всеми классное общение. Срджан Бабич вот сейчас более-менее говорит на русском, Олег Рябчук – тоже. Легионеры, которые пока не говорят на русском, стараются выучить язык, но и на английском все всё понимают. Нет проблем», — сказал Зорин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Четверику.

В данный момент «Спартак» находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, завоевав 31 очко после 20 проведённых матчей. Гильермо Абаскаль возглавляет московскую команду с июня 2022 года. Под его руководством красно-белые провели 70 матчей во всех официальных турнирах, одержали 35 побед, 14 раз сыграли вничью и потерпели 21 поражение.

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