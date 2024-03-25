«Джикия держит всех в тонусе». Воспитанник «Спартака» Зорин вернулся в клуб чемпионом

Воспитанник «Спартака» Даниил Зорин успешно проявил себя в аренде в Беларуси, где был одним из лидеров чемпионского минского «Динамо». Зимой он вернулся в «Спартак», чтобы приблизиться к основе родного клуба. В интервью «Чемпионату» Даниил оценил командировку в соседнюю страну, раскрыл подробности разговора с Абаскалем и рассказал, как влияет на атмосферу в коллективе капитан Джикия.

«Молодёжная сборная могла бы хорошо себя показать на международных турнирах»

– Ты проводишь очередной сбор с молодёжной сборной России. Приятно внимание национальной команды, хоть пока и не главной?

– Конечно, всегда приятно, когда вызывают в сборную. Большая честь защищать цвета страны на международной арене. Также рад встретиться с ребятами, получить игровой и тренировочный опыт. Всё-таки в клубе одни требования, в сборной — другие, набираешься с двух сторон.

– Поездка в Уругвай, наверное, интересна не только в футбольном, но и в туристическом плане?

– Это очень интересно. Несмотря на то что я ни разу не был в подобного рода странах и вообще в Южной Америке, основная моя цель — это проверить себя в игре с чемпионами мира и другими командами. Хочется показать себя с лучшей стороны и победить в этих матчах. Конечно, побывать в такой стране тоже очень интересно, но главное — это хороший результат в матчах. Уругвай – футбольная страна, там сильная основная сборная, много хороших футболистов выступает в топ-клубах.

– А что скажешь о своей команде?

– У нас очень хорошая сборная. Многие ребята играют на уровне РПЛ, кто-то к этому очень близок. Я думаю, что, будь у нас возможность выступать на международных турнирах, мы могли бы хорошо себя показать.

– В последние годы из российской молодёжки регулярно выходят интересные футболисты. Кто сейчас выделяется?

– Не хотелось бы никого выделять. Всем ребятам желаю хорошей игры в своих командах. Нужно сначала пробиться и показать себя на уровне РПЛ, а потом, если будут предложения из топ-лиг, пробовать себя и на этом уровне. Как Захарян, например.

Даниил Зорин Фото: Никита Попов, РФС

– Сейчас весь российский футбол находится в условиях изоляции. Насколько это усложняет развитие молодых футболистов?

– Когда главная команда «Спартака» играла в еврокубках, я ещё не был в ней. Я не играл в Лиге чемпионов или в Лиге Европы, поэтому не могу сравнить с тем, что происходит сейчас. Но для нас как игроков ничего не изменилось. Мы стараемся проявлять себя в своих клубах, чтобы тренеры давали игровое время: сначала во вторых командах, потом — в основе.

– Насколько вообще важны международные матчи для футбольного развития?

– Конечно, это очень важно. Через такие игры ты набираешься опыта, становишься лучше. Вот сейчас едем в Уругвай, до этого играли с Беларусью – командой, которая проходила отбор на Евро. Набираемся опыта, чтобы хорошо себя показать, когда появится возможность сыграть на крупных международных турнирах.

– Не так давно УЕФА собирался допустить до соревнований детей и юношей из России, но быстро откатил это решение. Как ты реагировал на это?

– Очень хочу играть на международных турнирах, а не только товарищеские матчи. Но все понимают ситуацию и реагируют на неё максимально адекватно. Это решения, которые принимаются на самых высоких уровнях. Всё, что требуется от нас – тренироваться и играть. Если будет положительный исход и Россию допустят до официальных соревнований, мы будем очень рады. Если этого не случится, продолжим работать над собой, чтобы играть в основе своих клубов.

– Главный тренер взрослой сборной Валерий Карпин советовал молодым по возможности уезжать в Европу, чтобы быстрее расти. Согласен с ним?

– Сейчас моя цель – пробиться к основе «Спартака», закрепиться. И только потом, если будут какие-то варианты, рассмотреть их

«Аренда в Беларусь пошла мне на пользу. У Паши Мелёшина тоже должно получиться»

– Ты как раз вернулся из аренды в минском «Динамо». Она реально тебе помогла?

– Да. Я за четыре-пять месяцев провёл в «Динамо» 12 игр, получилось хорошо себя проявить. Прошло не так много времени, но я уже понял, что принял правильное решение, уехав в аренду. Я получил игровой и жизненный опыт, который поможет мне и сейчас в «Спартаке», и в будущем. Очень рад, что так получилось.

– Ты был одним из лучших игроков команды.

– Я приехал сразу к официальным матчам, но мне требовалось время на адаптацию. В первых двух или трёх встречах я вообще не выходил на поле, потом получил небольшую травму. Но уже с четвёртого матча я постоянно играл в стартовом составе. Старался выполнять установку тренера, влился в коллектив, все ребята хорошо меня приняли. Вот и пошло так хорошо.

– Поначалу было трудно?

– Потребовалась небольшая адаптация и на футбольном поле, и в жизни. Как бы Беларусь ни была похожа на Россию, но я уехал в другую страну. Плюс в Минске был мой первый опыт самостоятельной жизни без друзей и родителей. За пару недель адаптировался к всему этому, и дальше пошло.

– Можешь оценить уровень чемпионата Беларуси по тому отрезку, что там провёл?

– Мне кажется, пара-тройка команд из Беларуси могли бы неплохо выступать в РПЛ. Понятно, что они не были бы в топ-8, но и не вылетали бы с нулём очков. С нашей Первой лигой сравнивать сложно, потому что я там не играл. Некоторые команды из Беларуси участвовали в еврокубках – вот они и могли бы выступать на уровне РПЛ. Уровень неслабый.

– Минское «Динамо» за что боролось бы в РПЛ?

– Скорее всего, за место во второй восьмёрке. Но точно не вылетели бы с треском.

Даниил Зорин Фото: dinamo-minsk.by

— Индивидуально сильных исполнителей в лиге хватает?

– Есть интересные ребята. Двое, знаю, уехали в тульский «Арсенал», который сейчас в лидерах Первой лиги. Левый защитник Ориньо, бразилец, перешёл в «Родину» из минского «Динамо». Владислав Морозов, нападающий, вообще переехал в португальскую «Ароку» и теперь выступает в достаточно сильном чемпионате. Сразу несколько футболистов, составлявших основной костяк «Динамо», пошли на повышение, хоть и не в РПЛ. Это классный уровень, и в новых клубах у них должно получиться.

– Вы с этими ребятами даже выиграли чемпионат Беларуси. Эмоции переполняли?

– Конечно. Я знал, что команда с 2004 года не была чемпионом, что несколько лет подряд стояла такая задача, но каждый раз что-то не срасталось. Хотелось помочь команде и тоже стать чемпионом Беларуси с «Динамо».

– Трофей добавил уверенности в себе как в футболисте?

– Не сказал бы, что прямо добавил. Это показатель нашей хорошей игры на протяжении всего сезона, мы достигли цели, к которой шли. Поэтому трофей – это больше хорошее завершение пути и результат плодотворной работы всей команды.

– Теперь в минское «Динамо» поехал Павел Мелёшин. С тобой советовался?

– Ну конечно. Получилось, что я из Минска вернулся, а Пашка, наоборот, туда уехал. Там хорошая команда, хороший тренер и ребята. Он уже забил в товарищеских матчах, а в 1-м туре чемпионата и забил, и отдал голевую передачу. Я пожелал ему удачи. Надеюсь, что Паша тоже хорошо себя проявит и вернётся к нам в «Спартак», будет играть тут.

– Что он спрашивал у тебя про чемпионат, страну, команду?

– Спрашивал про ребят, тренера. Я сказал, что и тренер и команда очень хорошие, а сам Минск прекрасный город. У него не будет никаких проблем, тоже должно получиться.

– Для молодых игроков это подходящее место для прогресса?

– Да, очень даже хорошее. У нас есть Первая лига, куда тоже можно поехать, а чемпионат Беларуси плюс-минус схож по уровню. Чтобы набраться опыта, как раз то, что нужно. Если постоянно играть, это точно пойдёт на пользу.

– Если бы стоял выбор — поехать в первый дивизион России или в чемпионат Беларуси, что выбрал бы?

– И я, и Паша по итогу поехали в Беларусь. Когда я выбирал, остановился на этом варианте. Всё зависит от тренера, предложения и команды. Я посчитал, что «Динамо» Минск будет лучшим вариантом, и не ошибся.

– А выбор-то был?

– Был. Имелись сложности с арендой, «Спартак» не был согласен на опцию выкупа, а кто-то без этого не брал. А «Динамо» согласилось просто взять в аренду на полгода без выкупа, поэтому сложилось вот так

«Отдал передачу и думаю: «Пожалуйста, забей»

– Сейчас ты вернулся в «Спартак» и посмотрел три абсолютно разные игры, пока со скамейки. Был ли шанс выйти на поле в одной из них или момент, когда должен был выходить, но этого не случилось?

– Нет, пока такого шанса не было. Смотрел игру лишь со скамейки. Стараюсь на тренировках заслужить игровое время в «Спартаке», надеюсь, что в будущем его будет больше.

– Ещё до аренды ты успел сыграть за «Спартак» в шести встречах. Какая запомнилась больше?

– Кубковый матч в Воронеже. Была классная атмосфера, много зрителей. Это дебют за «Спартак» – то, ради чего я тренировался всю свою жизнь. И, конечно, первый матч в РПЛ, когда я вышел на замену против «Химок». Тогда же на замену вышел Пашка Мелёшин, и я отдал ему голевую передачу. Пока это единственное моё результативное действие за «Спартак», этот момент тоже запомню надолго. До сих пор помню эмоции, которые переживал в тот момент.

– Опиши их.

– Безграничная радость, что всё получилось. Помню момент: Даня Денисов отдал мне пас, Паша кричал, а я посмотрел и отдал. Вижу, что он бежит, а там пустые ворота. Думаю: «Пожалуйста, забей». К счастью, он реализовал момент, и я побежал к нему праздновать гол.

– А если бы не забил, что сказал бы Паше?

– Да там трудно было не забить (смеётся). Не ожидали оба, что выйдем и так получится, что я отдам ему на гол. Всё, как делали ещё в юношеских и молодёжных лигах. Огромная радость. Это то, к чему долго шли и ради чего тренировались.

– Не мелькнуло мысли, что после такого дебюта в РПЛ дальше всё пойдёт как по маслу?

– Всегда хочется играть, попадать в стартовый состав или хотя бы выходить на замену. Когда этого не случается, стараешься, работаешь на тренировках, чтобы получить шанс в следующей игре. Иногда не получается, но это футбольная жизнь. В поле играют лишь 10 человек, и все это понимают. Но всё зависит только от тебя.

– Сейчас уже чувствуешь в себе силы стать ближе к основе уже этой весной?

– Вполне. Когда возвращался из аренды, приняли совместное с руководством решение, что ещё раз уходить не буду, а останусь в «Спартаке». Но решение также принимает штаб, а от меня зависит моя работа на тренировках. Постараюсь, чтобы сначала выпустили минут на пять, десять и так далее.

– Читал добрые слова о себе легендарного Егора Титова?

– Да. Очень приятно читать такие слова от легенд «Спартака». Но я пока не так много матчей провёл за основную команду, хочется большего. В будущем буду стараться оправдать эти слова.

– А с кого из легенд «Спартака» ты берёшь пример?

– Для меня пример – Фёдор Черенков. Он играл давно, и в прямом эфире я его матчи не смотрел, но видел нарезки. Впечатляли также Титов, бразилец Алекс, который играл примерно на моей позиции.

– А из действующих игроков?

– Миша Игнатов, Руслан Литвинов и Даня Денисов.

– Надо же!

– Они на пару лет старше, смотрел их матчи. Ребята тоже через дубль попали в основу. Сейчас мы здорово общаемся. Они хороший пример, как можно пробиться в основу «Спартака», дорасти до стартового состава.

«Абаскаль ко всем относится хорошо, никакой отрешённости от коллектива»

– В целом хорошие отношения с ребятами из команды?

– Конечно. Со старшими партнёрами по команде не был знаком ранее, но они помогли адаптироваться в основе нам с Пашей Мелёшиным. Очень хорошие ребята.

– А как у тебя с главным тренером? Было ли личное общение с Абаскалем?

– Когда приехал из Минска, поговорили. Он сказал: «Тренируйся. Если ты готов, останешься с нами, если нет – нужно будет ещё какое-то время попробовать себя в аренде».

– Чувствуешь с его стороны поддержку?

– Гильермо ко всем хорошо относится. Нет такого, что к кому-то особое отношение – он всем подсказывает и нормально общается. Никакой отрешённости от коллектива, все вместе. В «Спартаке» один коллектив, одна семья. Кто-то играет меньше, но Абаскаль старается поддерживать абсолютно всех ребят.

– Можешь охарактеризовать Абаскаля как тренера парой слов?

– Эмоциональный, харизматичный. У него своя подача требований.

– Наверняка до вас доходят слухи об Абаскале. Как команда реагирует на них?

– Я редко читаю новостные каналы, это отвлекает. Незачем. Мы работаем, идём от матча к матчу, ничего не обсуждаем. Думаю, такое же мнение у Абаскаля.

— Со стороны может показаться, что в «Спартаке» всё бурлит. А на деле?

– Никакого хаоса нет. Мы плодотворно работали на сборах, приехали и провели качественный матч с «Зенитом». «Факелу» проиграли, но там получили пенальти и автогол. Бывают такие матчи, главное – продолжать работать и не опускать руки. От «Оренбурга» тоже пропустили ненужный гол, но собрались, забили три и прошли дальше в Кубке.

– Не было мысли, что тебе было бы полезно остаться в команде на эту паузу?

– Да нет. Адаптация мне не нужна, я прошёл с командой долгие сборы. А от вызова в сборную вообще нельзя отказываться. Это не то что не принято – такого в принципе не может быть. Отказаться от сборной, как это? Даже мысли не было. Я рад возможности съездить в Уругвай, сыграть эти три матча, получить практику, которой не хватает в команде.

– Смотришь на вызов в сборную как на возможность проявить себя и перед главным тренером «Спартака»?

– Да, конечно, можно показать себя. Тем более матчи будут с командами хорошего уровня.

«Как не ждать Промеса, когда он легенда?»

– «Спартак» сейчас только шестой в РПЛ. Чего можно добиться в последние 10 туров?

– Есть матч – мы готовимся к нему, должны выиграть. Закончится этот матч, и мы начнём подготовку к следующему. Не нужно заглядывать вперёд: набрать столько-то очков, занять такое-то место. Стараемся выиграть каждую игру.

– Хотя бы в следующем сезоне «Спартаку» реально побороться за чемпионство?

– Борьба реальна. Посмотрим, что будет в следующем году, мы хотим побеждать.

– Ты рассказывал про Игнатова, Литвинова и Денисова. Правильно понимаю, что с ними и общаешься ближе всех?

– Лучше всего общались с Пашей [Мелёшиным], когда он был в команде. А так хорошо коммуницирую со всеми молодыми ребятами: Русиком Литвиновым, Мишей Игнатовым, Даней Денисовым, Пруцевым, Хлусевичем, Наилем Умяровым. Да со всеми. С Зобниным, хоть он и постарше, с Сашей Максименко. Нет такого, что с кем-то вообще не говорю, а с кем-то — очень много.

Даниил Зорин с Павлом Мелёшиным Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– А с легионерами как?

– Все очень позитивные ребята, со всеми классное общение. Срджан Бабич вот сейчас более-менее говорит на русском, Олег Рябчук – тоже. Легионеры, которые пока не говорят на русском, стараются выучить язык, но и на английском все всё понимают. Нет проблем.

– С Квинси Промесом тоже удалось пообщаться?

– Да, конечно. Квинси один из лидеров команды. Он помогал и нам, и другим молодым ребятам, чтобы не было проблем с адаптацией к главной команде. В этом плане он молодец.

– Какое впечатление он производит как человек?

– Квинси открытый, очень позитивный. На каждой тренировке, в матчах он хочет победить. Ты видишь его целеустремлённость, настрой и тоже перенимаешь это отношение к делу. Промес – большой профессионал, это подкупает.

– Следишь за ситуацией, в которую он попал?

– Я не очень понимаю, как все эти дела ведутся. Конечно, все надеются, что всё завершится положительно и для него, и для команды, что он вернётся. Промес – лидер и очень важный игрок. Его ждут буквально все в «Спартаке».

– Ещё одна легенда – Георгий Джикия. С него берёшь пример?

– Георгий – большой профессионал. Капитан. Подсказывает на тренировках, в играх, держит всех в тонусе.

– Какие его качества ты хотел бы перенять?

– В футбольном плане мы всё-таки играем на разных позициях, для которых нужны разные навыки. А так Георгий очень добродушный, открытый и позитивный. Благодаря ему на тренировках, в раздевалке всегда хорошая атмосфера. Эти качества и хотел бы перенять.

– Ты тоже связываешь свою карьеру именно со «Спартаком»?

– Конечно, я надеюсь провести хорошую карьеру в «Спартаке». Дай бог так сложится.

– Всю карьеру готов посвятить одному клубу?

– Тяжело загадывать, всю карьеру я проведу в «Спартаке» или нет, но если будут доверие со стороны руководства и игровая практика, то да.

– А о Европе думаешь?

– Сейчас главная задача – заиграть в «Спартаке».

– Если пофантазировать, есть ли клуб мечты?

– Нет какой-то конкретной команды, где я мечтаю поиграть. Вообще, я не люблю слово «мечта» – это что-то нереальное для меня. Скорее цель. И на данный момент моя цель – стать полноценным игроком основы «Спартака».