Луис де ла Фуэнте: Винисиус Жуниор — один из лучших игроков в мире

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о нападающем мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус, без сомнения, один из лучших игроков мира. Я не знаю, номер один, два или три», — заявил де ла Фуэнте на пресс-конференции.

В текущем сезоне 23-летний Винисиус Жуниор провел 28 матчей за «Реал» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал восемь результативных передач.

Винисиус Жуниор — двукратный чемпион Испании (2019/2020, 2021/2022, победитель Лиги чемпионов (2021/2022), обладатель Суперкубка УЕФА (2022), дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2018, 2022), в составе сборной Бразилии в 2021 году стал серебряным призёром Кубка Америки.