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«Скорее всего, карьера Промеса уже закончена». Журналист De Telegraaf — о Квинси

«Скорее всего, карьера Промеса уже закончена». Журналист De Telegraaf — о Квинси
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Нидерландский журналист издания De Telegraaf Ерун Каптейнс поделился мнением о будущем нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Насколько я понимаю, Промес может просидеть в дубайской тюрьме довольно длительное время. Скорее всего, футбольная карьера Промеса уже закончена. По крайней мере, вероятность такого исхода действительно велика.

Есть ощущение, что его план состоял в том, чтобы отбыть тюремное заключение уже после завершения карьеры, но, похоже, дела пошли совершенно в другом направлении», — цитирует журналиста «РБ Спорт».

Напомним, 29 февраля 32-летний футболист был задержан полицией ОАЭ в аэропорту Дубая. Ранее Промеса не пустили на борт самолёта, из-за чего он не смог улететь вместе с командой на матч с «Зенитом». Причиной задержания является ДТП, в которое попал Промес, после чего скрылся с места инцидента.

22 марта появилась информация, что «Спартак» перестал платить зарплату Промесу. Клуб не стал расторгать контракт, чтобы избежать юридических проблем.

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