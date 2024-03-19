«Промес виноват сам. Закон есть закон». Интервью с Андреем Тихоновым

Андрей Тихонов бодро начал в Красноярске. Две победы в трёх матчах и минимальное поражение от «Акрона». А в Рощине он не только обыграл своего старого друга Сергея Кирьякова и его «Ленинградец», но и сделал это сверхуверенно: «Енисей» забил четыре мяча. Столько в этом сезоне их соперник пропускал только раз — от «Тюмени».

После матча Тихонов дал эксклюзивное интервью «Чемпионату», где рассказал:

когда «Енисей» адаптируется к требованиям главного тренера;

о целях в этом сезоне и перспективах на будущее;

стоит ли РФС продлевать контракт с Карпиным и оценивать его работу по товарищеским матчам;

что будет в «Спартаке» с Абаскалем и без Квинси Промеса.

— У вашей команды две победы в трёх матчах. Можно ли сказать, что игроки уже принимают ваши требования и стиль игры?

— Пока рано говорить. Есть рабочие нюансы. Так что пока не все до конца их принимают. Сложно показывать цельный и острый футбол сразу, ведь зимой часть футболистов ушла, их заменили другие. Есть определённая несыгранность. Конечно, всегда хочется показывать футбол, как во втором тайме с «Ленинградцем». Но это невозможно. Мы играем от соперника и бьёмся за очки.

Например, Егор Иванов в прошлом году играл выше и впереди создавалось больше опасных моментов. Олег Ланин за ним подчищал. Плюс был Глушков. Была какая-то наигранность. Оба они покинули клуб зимой. Масалитина мы потеряли из-за травмы. Будь у нас большое финансирование, можно было бы их заместить. Но в данный момент этого нет. Мы брали футболистов без команд. В итоге сейчас тот же Иванов играет глубже, а та самая острота немного снизилась.

Часть нашей группы атаки — новая. Мазурин, Тихонов — их раньше не было в команде. Поэтому нужно время.

Андрей Тихонов с игроками «Енисея» Фото: vk.com/fcenisey

— У вас интересная ситуация: шесть очков до зоны вылета и 10 — до первой четвёрки. Реально ли «Енисею» ещё зацепиться за что-то наверху?

— Мы играли и будем играть на победу в каждом матче. Недавно мы уступили «Акрону» — по сути, за пять минут первого тайма. Могли ли не проиграть? Могли. Но такая концовка первого тайма сказалась на нас во втором. Там у нас тоже возникали моменты. Однако уступили с минимальным счётом. Хотя психологически и для команды, и для болельщиков, конечно, лучше было бы сыграть вничью.

— Но вряд ли перед вами сразу ставилась задача побороться за зону стыковых матчей.

— Любой уважающий себя тренер и футболист не хочет бороться внизу таблицы. Все стремятся наверх и побеждать. Мы из таких. Хочется побеждать и цепляться за тех, кто от нас убегает. Я повторю: очень тяжело, когда уходит часть футболистов, которые были лидерами. Кто-то травмируется. Ты не можешь усилиться, а у тебя четыре очка до зоны вылета. Я не мог прийти и сказать, что сейчас мы догоним «Химки», «Акрон» и махачкалинское «Динамо». Мы можем только стараться это сделать.

— Как изменился «Енисей» за время вашего отсутствия?

— Город изменился. В лучшую сторону. Я надеюсь и хочу верить, что футбол тоже изменится в лучшую сторону. И будут другие задачи. Есть ли перспектива для этого? Конечно, есть. Многое зависит от руководства. Если будет задача, финансирование, то будем к ней идти.

— У вас же есть хороший открытый стадион. Будете там играть?

— Весной, когда станет тепло, планируется проводить там матчи. Мы сейчас три дня специально тренировались на улице, ведь у нас двойной выезд. Остаёмся в Питере, потом едем в Набережные Челны. Мы работали на свежем воздухе, но то вьюга, то три градуса. В этих условиях тяжело играть и тренироваться. Болельщикам тоже непросто. Когда станет теплее, мы, естественно, выйдем на улицу.

— Вы очень аккуратно говорите о своём сыне Денисе, который сделал дубль в матче с «Ленинградцем». Боитесь сглазить?

— Я понимаю, если бы человек играл несколько лет на этом уровне. А когда всего три игры… Хочется лишнего не говорить. Он работает, старается, главное — приносить пользу команде. «Ленинградец» победила именно команда. Ей могу поставить оценку — четыре с плюсом. Хотя нет — четвёрку. Первый тайм был не лучшим.

Денис Тихонов Фото: vk.com/fcenisey

— Впереди матчи сборной России. И сейчас в медиа обсуждается история с будущим Карпина. Его контракт — до лета. Каким вы видите финал этой истории?

— Если у Карпина и РФС полное взаимопонимание, а сам Валерий Георгиевич хочет работать, то почему не продолжить сотрудничество? Мы сейчас посмотрим на сборную России с Сербией и Парагваем. Если будет хороший, качественный футбол, а федерацию устраивают результат и отношение футболистов к тренеру, то надо продолжать работать. Зачем выдумывать велосипед? Но, может, Карпин сам не захочет. Я не знаю. Тогда, возможно, нужно поменять систему и не работать с совместителем. Но я на месте многих отстал бы от Карпина — пусть человек работает.

— В вопросе его будущего будет ли что-то зависеть от результатов ближайших матчей?

— Я не знаю, насколько правильно спрашивать с нашей сборной за результат. Мы не готовимся к официальным соревнованиям. Сербы везут основу, мы — тоже. Сейчас увидим наш реальный уровень на фоне солидных соперников. Я не говорил бы, что жду прогресса. Я жду качественный футбол и правильное отношение футболистов к игре за сборную. Хочется ждать адекватной отдачи от игроков, учитывая, что поддержка наверняка будет мощной.

Валерий Карпин в сборной России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— «Зенит» в РПЛ вышел в лидеры. Говорит ли это о том, что теперь его никто не догонит?

— Я смотрел первый тайм с «Динамо» — потом в Красноярске уже ночь. «Зенит» — очень мощный. Классный первый тайм, а во втором сыграли по результату. Не уверен, что уровень футбола у конкурентов сейчас сопоставим с зенитовским. Да, команда может ошибиться и оступиться. Но это возможно один раз. Вот приехало «Динамо» — классная команда, Личка прекрасно работает. Однако посмотрите первый тайм. Даже не счёт, а сама игра. Фундаментальное превосходство «Зенита» в настоящий момент безоговорочное.

— Не могу не спросить про «Спартак». Все ждали отставки Абаскаля, а он остался. Что будет дальше?

— Здесь важно говорить о том, что происходит внутри. Там всё не очень просто. И отношения в коллективе, и всё остальное. Не думаю, что руководство устраивает происходящее. Ведь и некоторые болельщики отворачиваются. Я не могу советовать и говорить, что правильно, а что нет. Но когда нет результата и такие отношения внутри коллектива, надо что-то менять.

— Теперь в «Спартаке», похоже, не будет и Квинси Промеса.

— Квинси — огромная потеря. Но он сам виноват. Убежать с места аварии… Не думаю, что руководство «Спартака» не знало о возможных последствиях. Может, если бы не эта авария, он сейчас выходил бы на поле. По-футбольному это большая потеря. Но закон есть закон.

— И финальное — Абаскаль доработает до конца сезона?

— Мне сложно дать прогноз. Но при таких результатах не исключаю смену главного тренера уже до конца сезона.