Защитник «Оренбурга» Полуяхтов — о Ярошике: в работе с командой ему чего-то не хватало

Футболист «Оренбурга» Владимир Полуяхтов высказался о провале оренбуржской команды на старте сезона-2023/2024 под руководством Иржи Ярошика.

«Желания и мотивации у Иржи было много, а вот в работе с командой чего-то не хватало. Скромность, робость какая-то. Хотя говорить с ним один на один очень приятно — в беседах Иржи совсем другой человек. У него были свои мысли по перестройке команды, но футболисты были заточены под систему, доставшуюся от Лички. На сборах мы старались переходить на другие схемы, но пауза была маленькая. Не хватило времени сыграться, перестроиться, понять друг друга и Ярошика», — приводит слова Полуяхтова Sport24.

Напомним, Ярошик возглавлял «Оренбург» с 22 июня по 22 августа 2023 года, но был вынужден покинуть клуб. Его место занял помощник специалиста, испанский тренер Давид Деограсия. При Ярошике оренбуржцы сыграли семь матчей, одержали победу, один раз сыграли вничью и проиграли пять матчей. Владимиру Полуяхтову 34 года, за «Оренбург» он играет с 2021-го. Ранее с 2011 по 2017 защитник также выступал за оренбуржскую команду. В нынешнем сезоне он провёл девять матчей с учётом всех соревнований, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт Владимира с «Оренбургом» рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Полуяхтова в € 150 тысяч.