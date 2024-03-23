Защитник «Оренбурга»: сложно сказать, есть ли в России игроки сильнее Мудрика

Защитник сборной Боснии и Герцеговины и российского «Оренбурга» Ренато Гойкович высказался об игре полузащитника украинской национальной команды Михаила Мудрика в матче 1/2 финала Пути В квалификации к чемпионату Европы — 2024. Напомним, боснийцы вели в счёте вплоть до 85-й минуты, а затем украинцы забили два гола за три минуты.

«Я пропускал матч из-за красной карточки. С трибуны показалось, что он отличный игрок, Видно, что это очень быстрый парень, но пока ему не хватает уверенности. Два-три раза он не успевал сыграть один в один, но потом действовал более надёжно.

Есть ли в России футболисты сильнее Мудрика? Сложно сказать, потому что на поле всё чувствуешь иначе. Но я никогда не видел настолько быстрого игрока. Очень резкий, со взрывным рывком с места. Просто бум — и за несколько шагов он развивает фантастическую скорость», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

В финальном матче Пути В в рамках квалификации к чемпионату Европы — 2024 украинцы сыграют со сборной Исландии, которая уверенно победила Израиль (4:1).

В нынешнем сезоне 23-летний Мудрик сыграл в 30 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.